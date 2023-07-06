Новости Казани
· Полина Модестова

Будут проводить лекции и миссионерские беседы: в Казани открылся музей истории Петропавловского собора

В Казани открыли музей истории Петропавловского собора
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В Казани открыли музей истории Петропавловского собора, который расположился на первом этаже храма. Экспозиция рассказывает историю собора с момента основания деревянной церкви первоверховных апостолов Петра и Павла в XVI веке до его новейшей истории.

В музее также представлены стенды с информацией об истории храма, иконы и книги, богослужебные и архитектурные предметы. Жители и гости города могут посмотреть архиерейское облачений, картины с видами собой. В музее также была организована мультимедийная зонах историческими фотографиями собора, а также с фильмами, которые ему посвящены.

Посетить музей можно со вторника по воскресенье с 10 до 17 часов на Мусы Джалия, 21. Планируется также проведение лекций, тематических встреч и миссионерских беседы.

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