80-летний казанец заколол 76-летнюю жену, а затем убил себя

В Казани было заведено уголовное дело после убийства 76-летней горожанки. Об этом рассказали в СУ СК РФ по РТ.

Все случилось вечером 16 июля 2024 года, в доме на ул. Ютазинской. Когда сын пришел к своим родителям в гости, то увидел 2 бездыханных тела. По информации следователей, 80-летний мужчина нанес жене пару ударов ножом, а после ушел из жизни.

По предварительным данным, причина преступления - продолжительный конфликт между мужчиной и женщиной.

Специалисты Республики Татарстан уже начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, что прокуратура Набережных Челнов поддержала обвинение в отношении 49-летнего мужчины, который был признан виновным в покушении на убийство. По информации суда, все случилось ночью 10 августа минувшего года около подъезда на пр. Мира.