Священник из Татарстана поехал в зону СВО, а вернувшись, узнал, что у него отняли приход

Военный священник из Татарстана Виталий Беляев поехал добровольцем в зону СВО на Украину. А когда вернулся, обнаружил, что лишился своего прихода. Об этом сообщает Mash Iptash.

Беляев потерял должность настоятеля церкви Святителя Гурия в Ташкирмени. Предположительно, причиной стало то, что в зону СВО батюшка поехал без благословения митрополита.

Священник Беляев имеет большой боевой опыт: он ездил в Сирию и Чечню, а потому без сомнений поехал в Херсонскую область с волонтерами в августе. В течение полутора месяцев он был духовником, помогал бойцам поддерживать боевой дух, а мирному населению - переживать тяжелые времена и мириться с утратами.

По возвращению домой он выяснил, что приход в Ташкирмени у него забрали. Жители поселка возмутились данным решением и хотят вернуть отца Виталия. Сам священник сейчас собирает новую партию гуманитарной помощи в СВО.