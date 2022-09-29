Спешите за лотерейным билетом: Глоба назвал один знак Зодиака, который крупно выиграет в октябре

Советский и российский астролог и публицист Павел Глоба назвал один знак Зодиака, представители которого в октябре 2022 года смогут крупно выиграть в лотерею. При этом он призвал тратить большой денежный куш очень рассудительно и даже рачительно, чтобы удача не отвернулась, сообщает teleprogramma.pro

Невероятное везение, крупный выигрыш, по прогнозу Глобы, в октябре ожидает Водолеев - мужчин и женщин.

С очень высокой долей вероятности, Водолеи не только купят выигрышный лотерейный билет, но и смогут рассчитывать на иные финансовые блага - премию, возврат долга, подарки.

Также Водолеев ждет успех в любовных делах и карьере. Вполне возможно, что октябрь станет для одиночек переломным моментом, и они встретят своего человека.