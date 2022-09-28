Банки и государство оказались не готовы платить за погибших участников спецоперации на Украине

Депутаты Госдумы хотели принять закон о кредитных каникулах для участников СВО сразу в трех чтениях, однако не смогли. Камнем преткновения стал вопрос, а за чей, собственно, счет будут списываться долги по кредитам погибших россиян?

Минфин предлагает банкам сделать это за свой счет и не планирует выделение из бюджетных средств. Банкиры предсказуемо против, сообщает "Ъ".

Таким образом, законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных и контрактников принят 27 сентября только в первом чтении.

По словам одного из авторов законопроекта, главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, документ предполагает списание кредита заемщику в случае его гибели.

"Ко второму чтению мы четко пропишем, что если человек погиб или стал инвалидом первой группы, то, соответственно, он не платит и ни на кого эти долги не перекладываются",— пояснил Анатолий Аксаков.

Замминистра финансов Алексей Моисеев добавил, что это списание будет происходить за счет банков, а не бюджета. "

"Как сказал министр обороны, у нас 25 млн человек попадают в этот пул (мобилизационный ресурс.— "Ъ"), но если банки хотят прекратить работать с 25 млн работающих, молодых, здоровых граждан, то я не знаю, с кем они тогда будут работать", - отметил Моисеев.