«Лучше свалите»: экс-муж Бледанс призвал мужчин бросать семьи, если они стесняются детей-инвалидов

Бывший муж телеведущей и актрисы Эвелины Бледанс призвал мужчин, которые стесняются своих особенных детей, уходить из семей.

По данным "Газеты.Ру", режиссер Александр Семин считает это единственным верным выходом. Он пояснил, что мужчина должен расценивать появление на свет малыша с какими-либо отклонениями своим личным проигрышем. Желательно, как говорит Семин, уходить из такой семьи, дабы до конца дней своих не стесняться своего ребенка.

"Появление инвалида в семье в России пока еще означает проигрыш. Очевидно, что для мужчин это личный проигрыш. На тот момент отцу кажется, что проще уйти. Я допускаю, что и женщины бы ушли. Но как будто бы мамам уйти социально нельзя, а папам можно. И скажу больше, ну и пусть уходят мужчины. Лучше никакого отца, чем вечно стесняющийся собственного ребенка. Это самое страшное, когда ты из одолжения существуешь, и каждым своим днем жизни осуществляешь эту дистанцию. Я это видел. Честно, лучше свалите", — поделился своим мнением продюсер.

Мальчик с синдромом Дауна родился в паре в 2012 году, а в 2017 году Эвелина и Александр развелись.