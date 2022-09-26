Актриса Климова подала в суд на Игоря Петренко за неуплату алиментов - его ищут приставы

Актриса Екатерина Климова обратилась в суд с иском на бывшего супруга Игоря Петренко. Сейчас его разыскивают судебные приставы. Климова потребовала, чтобы актер начал выплату алиментов на детей.

Петренко и Климова были в браке с 2004 по 2014 год. В этом союзе у них родились двое сыновей: Матвей и Корней. После развода Игорь Петренко оставил семье квартиру в столице и исправно платил алименты — до недавнего времени.

Всего у Екатерины четверо детей от разных браков.

Известно, что судебное заседание должно пройти 14 ноября.