В Татарстане депутат и мэр города выразили желание участвовать в СВО на Украине

В Татарстане два чиновника заявили о своем желании участвовать в СВО на Украине в рамках частичной мобилизации. О таком своем решении заявили депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Эдуард Шарафиев заявил, что при необходимости, если получит повестку, готов защищать Родину.

"Я настаиваю, чтобы аппарат бронь в отношении меня как депутата Госсовета не ставил, - заявил он. - Если меня призовут, я пойду в рамках мобилизации защищать нашу страну".

О желании Магдеева пойти на фронт рассказала председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

"Мы сегодня собрали уже около десяти человек, которые говорят: "Я готов". В том числе глава Набережных Челнов Наиль Магдеев сказал, что готов выступить в роли защитника своей страны в это непростое время", – отметил Мухаметшин.