44-летняя экс-солистка группы «Блестящие» и подруга Фриске Ольга Орлова ждет ребенка

Ольга Орлова - бывшая солистка "Блестящих" и подруга умершей Жанны Фриске - ждет второго ребенка. О нем она мечтала много лет. У Ольга есть старший сын.

44-летняя Орлова опубликовала в личном блоге видео, на котором нельзя не заметить ее округлившихся форм.

"Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!" — расчувствовалась она.

Подписчики поздравили Ольгу с беременностью и пожелали ей большого счастья.

Напомним, в 2021 году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий, который старше ее на 10 лет. Мужчина ведет непубличный образ жизни и не любит, когда артистка показывает его в социальных сетях.

К слову, предприниматель прекрасно ладит с 21-летним сыном Ольги Артемом от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым. Пока неизвестно, как наследник Орловой отреагировал на скорое прибавление в семье.