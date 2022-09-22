В Казани накануне на улице Павлова из окна с девятого этажа выпала 19-летняя девушка. В квартире в тот момент находились ее мать и лучшая подруга. Они и вызвали скорую медицинскую помощь, сообщает "Татарстан-24".

Подруга внесла ясность в детали случившегося. Она рассказала, что девушка поссорилась с парнем и решила выпить, чтобы расслабиться и снять стресс. Мать и подруга буквально на минуту оставили ее одну. Она быстро разбежалась и прыгнула в открытое окно балкона.

К приезду врачей пострадавшая была еще жива. Врачи полчаса производили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти девушку не удалось – она скончалась.