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2 способа освежить старую подушку без дорогих средств

Роман Медников Автор статьи
Как освежить старую подушку без дорогих средств...

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С подушками обычно всё просто до первого неприятного запаха: вроде и наволочка чистая, и постель свежее некуда, а сама подушка уже намекает, что годы берут своё. Это не строгая наука, но многие замечают: даже старая вещь выглядит и ощущается лучше, если убрать въевшийся запах и нормально просушить наполнитель. Я сам к таким советам сначала отношусь осторожно, но здесь приёмы вполне земные и без лишней химии.

Что можно сделать до стирки

Первый шаг — не тащить подушку сразу в машинку, а сначала освежить её сухим способом. Этот приём я встречал на одном из российских сайтов о доме, и он действительно логичный: если запах и пыль уже въелись, лучше сначала вытянуть лишнее, а потом стирать.


  • Обычная сода помогает убрать часть неприятного запаха и собрать поверхностную загрязнённость;

  • Наносить её лучше равномерно по всей поверхности, а не только на один угол, который кажется самым проблемным;

  • После выдержки подушку важно не просто стряхнуть, а хорошо выбить или пройтись пылесосом, иначе часть порошка останется в ткани;

  • Если подушка очень старая и уже сбилась, сухая обработка хотя бы немного освежает её до основной чистки.

Лайфхак: рассыпьте тонкий слой соды с двух сторон подушки, оставьте на несколько часов, а потом тщательно пропылесосьте. У меня на это ушло около пяти минут активной работы, остальное время подушка просто лежала.

Если запах слабый, на этом иногда можно и остановиться. Но когда подушка уже заметно уставшая, сухой обработки обычно мало, и тогда нужна полноценная стирка.

Как стирать, чтобы не сделать хуже

Самая частая ошибка — постирать подушку как попало, а потом удивляться, почему наполнитель сбился в один тяжёлый ком. Здесь важна не только чистка, но и аккуратность. В исходных советах часто упоминают соду, а иногда и добавление кислоты вроде уксуса или лимонного сока, но если на ярлыке есть указания производителя, лучше всё-таки ориентироваться на них.


  • Перед стиркой проверьте швы: если ткань уже расходится, после машинки можно получить наполнитель по всему барабану;

  • Стирайте только те подушки, для которых вообще допускается влажная чистка;

  • Не перегружайте машинку одной большой вещью вместе с другим бельём, иначе стирка получится неравномерной;

  • После цикла подушку лучше сразу расправить руками, пока наполнитель окончательно не слежался.

Лайфхак: если видите, что после стирки внутри уже начинают появляться комки, не ждите полного высыхания — аккуратно разминайте подушку руками ещё во влажном состоянии. У меня это получилось не с первого раза, но именно так наполнитель потом выглядел заметно ровнее.

Слишком усердствовать тоже не стоит. Если подушка старая, с повреждённой тканью или уже потеряла форму окончательно, никакая стирка не превратит её в новую. Максимум — сделает аккуратнее и свежее.

Сушка решает почти всё

Вот где чаще всего всё и портят. Постирать — полдела, а вот высушить так, чтобы внутри не осталось сырости, уже сложнее. По опыту скажу: если убрать подушку в шкаф чуть недосушенной, запах вернётся быстрее, чем хотелось бы.


  • Если есть сушильная машина, обычно используют щадящий режим, чтобы наполнитель не пересох и не сбился;

  • Для более ровной просушки подушку во время процесса периодически встряхивают;

  • При сушке на воздухе её лучше регулярно переворачивать и взбивать руками;

  • Не стоит надолго оставлять подушку под прямыми солнечными лучами, особенно если ткань тонкая;

  • Перед хранением обязательно проверьте, что внутри не осталось влаги.

Если дома есть сушильная машина, иногда используют мячики для разбивания комков внутри. Способ известный, но тут всё зависит от самой подушки и наполнителя: одним помогает, другим — почти никак. Я бы назвал это полезным дополнением, а не волшебным решением.

Ольга Сергеева, жительница Казани: «Я освежала старые подушки содой и потом долго сушила их на лоджии, периодически переворачивая. Запах стал заметно слабее, а сама подушка после взбивания перестала быть такой плоской».

Когда лучше не тратить время

Иногда честнее признать, что вещь своё уже отслужила. Освежение помогает, если проблема в запахе, лёгкой загрязнённости и слегка сбившемся наполнителе. Но есть случаи, когда возиться бессмысленно.


  • Если ткань истончилась и швы расходятся, стирка только ускорит износ;

  • Если наполнитель внутри сбился в плотные комки и почти не расправляется, вернуть прежний объём уже трудно;

  • Если неприятный запах возвращается сразу после сушки, значит, простым освежением вопрос не решается;

  • Если подушка давно потеряла форму, сон на ней удобнее не станет, даже если она будет пахнуть лучше.

У таких советов есть приятный плюс: они не требуют дорогих средств и сложной подготовки. Но ждать чуда всё же не стоит. Это хороший способ привести подушку в порядок, а не полностью вернуть ей состояние новой вещи.

В итоге всё сводится к двум вещам: сначала убрать запах и поверхностную загрязнённость, потом тщательно высушить и расправить наполнитель. Если сделать это спокойно и без спешки, подушка действительно станет свежее. А вот игнорировать сушку — самая обидная ошибка, после которой всю работу приходится начинать заново.

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