«Быстро и жестоко»: американский генерал-лейтенант открыто пригрозил России ударом по ВС РФ

США нанесут "сокрушительный удар" по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине. Об этом рассказал газете Daily Mail американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Бывший военный, ныне работающий военным советником, считает, что маловероятно, что Путин отдаст приказ нанести ядерный удар. Но если даже он примет любое стратегическое оружие массового поражения, реакция властей и военных США будет "быстрой и жестокой".

Американский удар может быть не ядерным, отметил Ходжес. Но в первую очередь будут уничтожены базы в Крыму, нанесен сокрушительный удар по Черноморскому фоту.

Американский генерал-лейтенант добавил, что ответ Вашингтона может быть не ядерным, однако при этом могут быть уничтожены российские базы в Крыму. Также Ходжес допустил, что удар может быть нанесен по Черноморскому флоту России.