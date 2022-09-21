Счастье на пороге: Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которым повезет с 21 сентября

Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которые с 21 сентября получат реальный шанс стать невероятно счастливыми, поскольку в последней декаде сентября им благоволят сами звезды, Российский астрологназвала пять знаков Зодиака, которые с 21 сентября получат реальный шанс стать невероятно счастливыми, поскольку в последней декаде сентября им благоволят сами звезды, пишет "ТопНьюс"

Дева

Последняя декада сентября для Дев будет ознаменована неожиданным везением. Удача будет рядом, куда бы вы ни направились. Финансы появятся, настроение улучшится, Дев ждет романтическое приключение. А еще Девы откроют в себе очень полезный и неожиданный талант.

Скорпион

Последняя декада для Скорпионов будет благоприятна в профессиональном плане. Им поручат ответственные, интересные и прибыльные проекты. Скорпион останется доволен и плодами своих трудов, и самим собой. Скорпионам будут помогать влиятельные друзья и знакомые.

Стрелец

Стрельцы в последние десять дней сентября раскроются в профессиональном смысле. Планы будут легко реализовываться, а деньги вскоре тоже потекут к ним в карманы. Для представителей знака удачными будут и личные вопросы. Самое время навести порядок в своей жизни

Водолей

Водолеям последняя декада сентября может показаться сложной, но чуть позднее придет понимание, что все складывалось очень благоприятно и успешно. Водолеи могут заключать крупные сделки, делать крупные покупки, налаживать личную жизнь.

Рыбы

Большой успех после 21 сентября ждет Рыб. Они могут открывать свое дело, проводить крупные сделки, строить карьеру семимильными шагами. Все у них будет получаться легко и быстро.