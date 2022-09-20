Татарстанцы используют сервис безопасных расчетов Сбера

За три летних месяца 2022 года порядка 95% сделок с недвижимостью, проводимых в Сбере, осуществлялись с использованием «Сервиса безопасных расчётов» Домклик. Только в августе текущего года в Татарстане с данным сервисом было совершено более 1600 сделок с недвижимостью.

Сервис безопасных расчетов гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё.

Подключить безопасные расчеты можно как к ипотечной сделке, так и к сделке без использования кредитных средств банка, когда клиенты покупают жильё за собственные деньги. С начала года в Татарстане через сервис безопасных расчетов прошло 1400 неипотечных сделок, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Сделка за свои средства» в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сервис безопасных расчетов – это удобство и скорость для наших клиентов. Услуга помогает рассчитаться покупателю с продавцом максимально безопасно и без дополнительных визитов в офис банка».