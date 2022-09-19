53-летний сержант-доброволец из Татарстана погиб в зоне СВО на Украине

Татарстан простился с 53-летним сержантом запаса, поехавшим на Украину добровольцем. Николая Савельева, погибшего в зоне СВО, похоронили под Казанью, в Пестречинском районе.

Николай родился в селе Гильдеево. На Украину поехал в качестве добровольца "Барса". Погиб 6 сентября, но похоронили его в селе Богородское только 17 сентября.

"Никакие самые искренние слова соболезнования не облегчат сейчас ту боль и страдания, которые испытывает семья. Но все же вы должны знать, что его подвиг навсегда останется в нашей памяти, станет примером мужества и героизма для многих поколений татарстанцев. Сегодня – все мы – скорбим по невосполнимой утрате", – заявил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.