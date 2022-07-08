Боролись, но не смогли: экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после дерзкого покушения

Печальные новости пришли из Японии: несмотря на то, что врачи несколько часов боролись за жизни бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, политик умер.

Покушение на него произошло сегодня утром в городе Нара, сообщает телеканал NHK. Во время уличного выступления Абэ в него дважды выстрелил неизвестный из дробовика с расстояния в 10 метров. После второго выстрела политик упал.

Он получил тяжелые ранения в шею и грудь. Стрелявший скрыться не пытался, им оказался 41-летний 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.

Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.