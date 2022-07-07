В Татарстане собираются зажарить рекордную гигантскую яичницу из 8000 яиц

16 июля в Татарстане в рамках Всероссийского фестиваля "Скорлупино" в Пестрецах будет зажарена гигантская рекордная яичница из 8000 яиц. Это будет новый гастрономический рекорд России. По словам поваров, помимо всем известного компонента - яиц - в блюде используют некий секретный ингредиент.

Яйца для блюда используют исключительно местного, республиканского, производства. Попробовать яичницу смогут все желающие.

Регистрация рекорда пройдет при участии шеф-поваров казанских ресторанов, Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана и директора ассоциации Галины Шарафутдиновой.