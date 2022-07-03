Сестра отвлеклась на минутку - остались только тапочки: пятилетний мальчик погиб в Казани на воде

В Казани возбуждено уголовное дело после гибели пятилетнего ребенка в Кировском районе. Как сообщает старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, дело возбудили во статья о причинении смерти по неосторожности.

Мальчик погиб накануне вечером. Недалеко от береговой линии в притоке Волги нашли тело пятилетнего ребенка. Предварительно установлено, что со старшей сестрой и 10-летним мальчиком гуляли вдоль берега.

Девочка отвлеклась на секунду и потеряла брата из виду, а потом увидела на берегу его тапочки. Сестра попросила прохожего о помощи, тот достал ребенка из воды - уже без признаков жизни.