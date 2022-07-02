Зубастые убийцы: в Татарстане мышиной лихорадкой заражаются в 4 раза чаще, чем в среднем по РФ

Заболеваемость мышиной лихорадкой в Республике Татарстана превышает средние показатели по России в 4 раза. По этому показателю регион попал на 5 место в ПФО, об этом заявила глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По словам санитарного врача, наиболее высок риск заразиться геморрагической лихорадкой во время отдыха в лесу, на природе, на даче - на такие случаи приходится около 53% всех установленных диагнозов. 26% татарстанцев, заразившихся мышиной лихорадкой, заболели от контактов с грызунами в быту, от употребления продуктов, загрязненных выделениями грызунов.

15% заболевших заразились во время работ на садовых и дачных участках. 6% приходятся на сельхозработников и нефтяников.

Количество жалоб татарстанцев на мышей и крыс с начала года выросло почти вдвое. 70% из них приходится на жилые дома или объекты крупных городов Татарстана — Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. В 97% случаях грызуны появляются в домах из-за неудовлетворительного содержания чердаков, подвалов, контейнерных площадок, а также из-за несвоевременного вывоза мусора.