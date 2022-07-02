Минздрав Татарстана объяснил, почему в республике сохраняют ковидные ограничения, несмотря ни на что

В Министерстве здравоохранения Татарстана объяснили, что, несмотря на отказ России от ковидных ограничений, в республике часть их сохраняется, и на то имеются причины. По словам замминистра здравоохранения РТ Владимира Жаворонкова, благодаря введенным ограничениям и мерам в Татарстане удалось снизить нагрузку на больницы, пошла вниз и заболеваемость коронавирусом.

"Пришедшая информация об отмене ограничений — это не повод пользоваться такими эпитетами, как закончившийся коронавирус или завершившийся период распространения заболевания", — заявил Жаворонков.

Если есть угроза следующей волны, расслабляться не стоит, считают в Татарстане. А потому все ограничения действуют. Медики и посетители медучреждений должны быть в масках. Масочный режим приостановлен, а не отменен для всех. Должны проветриваться и дезинфицироваться помещения мест массового посещения.