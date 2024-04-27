Огонь перекинулся на соседнюю квартиру: в Казани в многоэтажном доме бушует пожар

В Казани в многоэтажке на Четаева горит квартира

В Казани произошел пожар в многоэтажном доме - жильцов эвакуируют. Об этом сообщает телеграм-канал «Злой казанец | Жалобы Казань».

Инцидент произошел вечером 27 апреля по улице Четаева в доме №58. По словам очевидцев загорелся балокон квартиры на десятом этаже.

Огонь перекинулся на второй балкон. Соседей нет дома, — говорят свидетели.

На место прибыли пожарные, которые эвакуироволи жильцов.