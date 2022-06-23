СБЕР ЕАПТЕКА доставила в Татарстане более полумиллиона заказов

СБЕР ЕАПТЕКА, один из лидеров e-pharm в России, подвела итоги более чем 1,5 лет работы в Татарстане.

Первый в Татарстане хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Казани, в ноябре 2020 года на ул. Саид-Галеева, д.6, который посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Сегодня в Татарстане работают уже шесть хабов: три в Казани и по одному – в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. В ассортименте каждого хаба более 12 000 лекарств и товаров для красоты и здоровья.

С момента запуска проекта жители республики сделали в СБЕР ЕАПТЕКЕ более 550 тысяч заказов. Самыми популярными товарами стали: активированный уголь, хлоргексидин, парацетомол, аквадетрим, гриппферон и другие популярные лекарства.

Татарстанцы могут приобрести лекарства и товары на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ и получить их удобным для себя способом. Для безрецептурных лекарств доступна курьерская доставка, для рецептурных – доставка в пункты выдачи заказов.

Сейчас в Казани открыты 5 отделений СБЕР ЕАПТЕКИ на базе офисов Сбера, а также действуют 268 собственных и партнерских аптек в Татарстане по модели самовывоза.

Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Появление пунктов СБЕР ЕАПТЕКИ в отделениях банка – это еще один шаг к тому, чтобы сделать посещение офиса еще удобнее. У наших клиентов появилась возможность совмещать поход в банк с покупкой широкого ассортимента необходимых лекарственных препаратов, товаров для красоты и здоровья, существенно экономя время. А за счет синергии с другими сервисами Сбера сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ становится еще удобнее. Так, клиенты могут войти в личный кабинет по Сбер ID, а у подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ есть возможность заказывать лекарства с бесплатной доставкой. Оплатить заказ СБЕР ЕАПТЕКИ в приложении и на сайте можно бонусами СберСпасибо, получив до 99% скидки в обмен на бонусы».

Юрий Матвеев, региональный директор СБЕР ЕАПТЕКА:

«СБЕР ЕАПТЕКА – сервис, который помогает десяткам тысяч людей заботиться о здоровье. Жители Республики Татарстан сделали уже более полумиллиона заказов у нас – внушительная цифра, которая показывает, что интернет-аптекам доверяют в регионе».