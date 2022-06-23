В Казани задержали мужчину, который в магазине с ножом напал на мать троих детей

В Казани возбуждено уголовное дело после нападения на продавщицу в "Пятерочке". Бывший сожитель напал на женщину накануне прямо в торговом зале и нанес ножевые ранения.

По данным Следкома по Татарстану, нападавший задержан. Это 42-летний мужчина. Его мотивом, сообщили в СК, могли быть "длительные неприязненные отношения" с потерпевшей.

Женщина - мать троих детей. Она в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, продолжаются.

"Решается вопрос о мере пресечения", - добавили в СУ СКР по РТ.