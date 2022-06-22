В Казани мужчина набросился с ножом на продавщицу супермаркета

Как сообщает Татарстан-24, в Казани на продавщицу супермаркета напал мужчина, нанеся ей множественные удары ножом.

Нападение попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина разговаривает с пострадавшей, которая вскоре пытается от него уйти. Однако он, схватив за шею сотрудницу магазина, начал наносить множественные ножевые ранения.

В совершении преступления следователи подозревают бывшего сожителя пострадавшей, 42-летнего жителя села Державино. Как сообщается, мужчина уже был неоднократно судим, в том числе и за правонарушения в семейно-бытовых отношениях.

Женщина выжила, ее доставили с множественными ранениями в больницу. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.