На Ксению Собчак подали заявление в Следственный комитет: ее обвиняют в мошенничестве

На журналистку Ксению Собчак подали заявление в Следственный Комитет по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал "Только никому".

Потерпевшие - люди, которые оплатили курс "Метод Собчак". Они отдали от 300 до 600 тысяч рублей каждый, чтобы Собчак научила их быть успешными и жить счастливо. Однако "ничего не получили взамен".

Ксения анонсировала авторский курс ведения коммуникаций еще в апреле и представила несколько видов программы, которые можно приобрести. Теперь потерпевшие считают, что Собчак должна сидеть в тюрьме, поскольку она обманула их.

Весной Ксения жаловалась на обилие на рынке "инфошлака". Она высмеивала Блиновскую, а потом заявила, что запустит свои курсы.