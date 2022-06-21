Пошла жара: синоптики рассказали, когда в Татарстане наступит аномальная жара

В Татарстане ожидается аномальная жара. И случится это уже до конца июня, аномалия средней температуры воздуха составит около 2 градусов выше климатической нормы.

По данным республиканского Гидрометцентра, в период с 22 по 30 июня в Казани будет в среднем более 20 градусов тепла, а норма для этого периода составляет 19,8 градуса. Такая же история будет и в остальных городах и районах РТ.

С 22 по 24 июня в республике при прохождении атмосферных фронтов обещали кратковременные дожди с грозами. При этом температурный фон постепенно повысится. Днем 22 июня ожидается до плюс 21−26 градусов, 23−24 июня — до 23−28 градусов жары.