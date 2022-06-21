Мальчик заступился за мать: отец в пылу семейной ссоры выбросил в окно 11-летнего сына

В Екатеринбурге семейная ссора переросла в попытку убийства ребенка. 41-летний отец, находясь в комнате в общежитии в нетрезвом виде, поругался с бывшей супругой. Она собиралась на работу, и на ссоры у нее не было времени. Это взбесило мужчину, он начал распускать руки.

За всем происходящим наблюдал 11-летний сын. Он заступился за мать, и она успела убежать из квартиры, на улице она позвала на помощь.

Отец, оставшись с сыном наедине, решил отыграться на ребенке. Мальчик спрятался от родителя на балконе второго этажа в надежде, что пьяный отец оставит его в покое.

Но отец и не думал успокаиваться. Он схватил мальчика и выбросил его в окно.

Ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.