В Татарстане школьница выпала из окна и умерла, пока ее отец и брат спали

В Набережных Челнах, в доме 36-го комплекса, погибла ученица 9 класса. Девочка выпала из окна жилого дома с высоты 10-го этажа. По данным издания "Челнинские известия", девочка выпала утром, пока ее родственники спали. Она скончалась на месте.

Установлено, что росла школьница в полной семье. Ее мать отправилась на работу в Нижнекамск, и дома оставались отец и брат девочки. Оба в этот момент еще спали.

В рамках расследования изъят сотовый телефон погибшей. Возможно, он поможет понять, что случилось на самом деле.