В Татарстане простились с погибшими на Украине двумя военными-контрактниками

В Набережных Челнах проводили в последний путь двух военных-контрактников, погибших при выполнении воинского долга на территории Украины. Простились с Русланом Радиным и Олегом Дмитриевым. Олег случил в бригаде морской пехоты ВС РФ. Обстоятельства его гибели не разглашаются, но известно, что за проявленный героизм Олег Дмитриев представлен к Ордену Мужества посмертно.

Руслан Радин служил в 247-ом десантно-штурмовом Казачьем полку в Ставропольском крае. Слова соболезнований родным и близким погибших парней сказал мэр Челнов Наиль Магдеев.

"Это пример беззаветного служения своей Отчизне. Безусловно, никакие слова не могут восполнить боль потери родного сына, брата, супруга, близкого человека. Крепитесь, уважаемые родные и близкие, дай Бог вам сил, чтобы продолжить жизнь".