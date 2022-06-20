В Казани не стало самого известного в РТ адвоката Заури Читая

В Казани 18 июня скончался знаменитый в Татарстане адвокат, глава адвокатской коллегии "Читая закон" Заури Читая. Сегодня стало известно, что похоронят его 23 июня.

Вынос тела состоится в 9.30 из дома по адресу: ул. Восстания, 90-а. Отпевание проведут в 11.30 в церкви по адресу: Сабан, 1-б. На кладбище "Курган" в 13.00 пройдет похоронная церемония.

Читая считался одним из самых опытных адвокатов. Недаром среди его клиентов был первый зампред "Татфонбанка" Рамиль Насыров. Адвокату удалось добиться освобождения его от уголовной ответственности, которые позднее следствие вменило Роберту Мусину.

Родился Заури Читая в Абхазии, на юридическом факультете учился в Казани, после чего поехал на родину, был следователем, прокурором и преподавал юриспруденцию. А потом вернулся в Казань, где и стал адвокатом.