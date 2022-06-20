В Казани арестовали экс-главу «Метроэлектротранса» Асфана Галявова

Бывший начальник казанского МУП "Метроэлектротранс" Асфан Галявов стал фигурантом уголовного дела. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Реальное время". Год тому назад Галявов возглавил ПО "Таткоммунэнерго". Теперь по ходатайству Следкома РТ он помещен под домашний арест до 17 августа.

Не сообщается, в чем именно подозревается Галявов. Пока фабула дела не раскрыта для СМИ. По данным некоторых источников, его отправили под арест по подозрению в крупном мошенничестве на 12 миллионов рублей.

Речь идет о средствах федерального бюджета на обучение сотрудников «Метроэлектротранса», выделявшихся в 2019 году.

Экс-шефу "Метроэлектротранса" 59 лет. Он является заслуженным работником транспорта Татарстана.