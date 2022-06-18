Дожди и грозы с усилением ветра: синоптики рассказали, какая погода будет в Казани в воскресенье

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина рассказала о том, какая погода будет в Казани в воскресенье 19 июля, в день проведения Сабантуя в столице Татарстана.

«В Казани ночью 18 июня не ожидается существенных осадков, в отдельных районах может быть туман», - рассказала метеоролог. – «Днем и вечером местами пройдут кратковременный дождь и гроза. При грозе возможны кратковременные усиления ветра. Ночные температуры составят от +11 до +13 градусов, а дневные - +23 - +25».

В отдельных районах Татарстана ночью прогнозируется кратковременный дождь.