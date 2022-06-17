В Татарстане на взятке в 440 тысяч попалась 42-летняя доцент КНИТУ-КХТИ

В Татарстане оперативники УЭБиПК МВД по РТ совместно со следователями Следкома по республике задержали 42-летнюю доцента кафедры "Экономика и организация управления производства" КНИТУ-КХТИ.

Женщина подозревается в трех эпизодах получения взяток от студентов за хорошие оценки и написание дипломных работ. Сами студенты в университете даже не появлялись, но на бумаге их учеба шла весьма неплохо.

По версии следствия, в период с 2015 по 2021 годы доцент получила от обучавшихся на платной основе студентов 440 тыс. рублей. Свою причастность к преступлению она признала полностью. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

"Расследование уголовного дела продолжается", — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.