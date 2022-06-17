В Татарстане возбудили уголовное дело о массовом море рыбы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовой гибели рыбы в Камышлинском пруду. Об этом сообщила пресс-служба Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Ведомстве провело проверку, в ходе которой было установлено, что массовая гибель рыбы в водоеме случилась в апреле этого года из-за сброса неочищенных сточных вод.

Лабораторные исследования показали, что в воде было превышено предельное содержание аммоний-иона и фосфат-иона. Водным ресурсам причинен огромный ущерб - 937 тысяч рублей.

Дело направлено в Следком по Татарстану. Его расследование находится на контроле в прокуратуре.