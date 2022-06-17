Мать заживо сожгла 8-летнего сына, а девушку из Казани нашли в секс-притоне: Главное на 17 июня

Завершаем неделю актуальными событиями и полезными новостями за сутки.

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ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Александр, Афанасий и Валерий.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought), отмечаемый во всём мире ежегодно 17 июня, установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/115). Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого Дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием.

ПРИМЕТЫ НА 17 ИЮНЯ

Православные в этот день вспоминают святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

17 июня запрещается плеваться — в народе верили, что это не к добру. Отчасти по аналогичной причине не следует в эту пятницу срывать цветы с корнем. Прапрапрабабушки говорили, что это плохая примета.

Они же не советовали в этот день употреблять в пищу треснутые яйца. Больно будет, предупреждали в народе, имея в виду как физические, так и моральные страдания.