МВД Татарстана: пожар в резиденции «Созвездие-Йолдызлык» был умышленным

По факту крупного пожара в арт-резиденции "Созвездие-Йолдызлык" в Татарстане возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества со значительным ущербом, совершенном из хулиганский побуждений путем поджога.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

14 июня днем загорелся чердак здания, а следом и кровля. Горение ликвидировали только через шесть часов. Общая площадь пожара составил 500 квадратных метров.

"Проводятся все необходимые мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств", — уточнили в ведомстве.

Пока фигурантов в этом деле нет. По данной статье злоумышленникам будет грозить до пяти лет лишения свободы.