В Казани закроются магазины «Декатлон»

В Казани с 26 июня 2022 года остановят свою работу магазины сети "Декатлон", сообщает Inkazan со ссылкой на источник.

До этой даты магазины будут работать в обычном режиме.

Приостановка работы связана с возникшей острой необходимость наладить поставки товаров.

По данным издания The Moscow Times, магазины "Декатлон" также закроются и в Москве. При этом сообщается, что они намерены продолжить работу в обозримом будущем.

В Казани на данный момент открыты два магазина сети «Декатлон»: на проспекте Ибрагимова и на улице Родины.