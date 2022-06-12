Дочь умерла на месте, мать – в больнице: В страшном ДТП в Татарстане погибли двое, пострадали пятеро

В Татарстане накануне произошла авария со смертельным исходом. После столкновения 2 легковушек в Муслюмовском районе на месте скончалась 10-летняя девочка.

Предварительно известно, что виновником ДТП стал 56-летний водитель Volkswagen: мужчина не уступил на перекрестке дорогу KIA, ехавшей по главной дороге. От столкновения автомобили даже слетели с трассы.

Умершая после сильного удара девочка сидела в салоне корейской легковушки. После госпитализации в больнице скончалась и ее мать, находившаяся в момент аварии рядом с ней. Еще пятеро пострадали – водитель KIA и 4 пассажира Volkswagen.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося уточняются.