Полиция Казани займется Ольгой Бузовой после ее странного высказывания о детях

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову проверит полиция Татарстана по обращению детского омбудсмена республики Ирины Волынец. Ольга позволила себе употребить чужую чайлдфри-цитату. Татарстанцы заметили ее высказывание в одном из Telegram-каналов, а потом выяснилось, что Бузову чужую мысль выдала за свою.

Настоящий автор цитаты задавался вопросом, стоит ли давать детям жизнь, не имея представления о том, какое будущее их ждет. Позднее в Telegram-канале Mash появилось сообщение о жалобах, поступивших уполномоченному по правам ребенка по Республике, а затем заявление передали в МВД Татарстана.

Сама Бузова пока не отреагировала на происходящее, официально она не комментирует ситуацию.