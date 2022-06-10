В Казани закрылись рестораны «Макдоналдс»: их ожидает ребрендинг

В Казани закрылись рестораны "Макдоналдс". Их наравне с другими российскими "Макдаками" ждет процедура ребрендинга.

Предварительно известно, что рестораны будут закрыты до 20 июня.

2 июня УФАС одобрила просьбу ООО "Клуб-Отель" о покупке российского бизнеса McDonald's. На днях стало известно, что новый логотип "Макдоналдса" будут включать в себя две палочки картошки фри и бургер за зеленом фоне.

McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине.