Это не отмена: власти Татарстана заявили, что масочный режим никто пока не отменял

В Татарстане не отменен масочный режим. Говорить можно лишь о временной его приостановке. Об этом заявила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова.

"Мы не говорили, что мы будем равняться на федеральный уровень, совершенно точно. Очень важно, что это не отмена масочного режима, а приостановка обязательного ношения масок. Отменить, с юридической точки зрения, может только главный санитарный врач России. Это не значит, что нужно расслабиться. И люди, которые входят в группу риска, пренебрегать мерами защиты не должны. И придерживаться масочного режима, находясь в местах большого скопления людей. Но люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией, до сих пор есть. И, как правило, это те, кто входит в группу риска", — отметила Галимова.

Напомним, что ношение масок в Татарстане прекратило (временно) быть обязательным с 6 июня.