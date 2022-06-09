Надо - значит надо: в Казанском Кремле высказались о введении общего тихого часа в Татарстане

В Казанском Кремле оценили идею ввести в Татарстане "тихий час". По словам главы пресс-службы Президента Татарстана Лилии Галимовой, всеобщий "тихий час", если он является запросом населения, должен быть введен.

"Как бы мы ни относились к этой инициативе, мы же понимаем, что задача парламентариев — это отражать интересы населения. Если у общества, у жителей нашей республики, есть такой запрос, преобладает такой запрос, то, значит, он должен быть удовлетворен. Значит, они должны найти какие-то законодательные правильные формы, чтобы обеспечить людям возможность того, что они запрашивают", — заявила представитель казанского Кремля.

Напомним, в Госсовете Татарстана ранее заявили, что сами жители просят ввести обязательный всеобщий "тихий час" с 13 до 15 часов. В это время предлагается запретить ремонтные работы, прослушивание громкой музыки и другие шумы, поскольку в это время обычно спят дети.