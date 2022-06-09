В Татарстане водитель такси ударил ножом пешехода

В Лениногорске накануне около 22 часов у кафе на улице Мурзина случился конфликт между водителем такси и пешеходом. В потасовке таксист достал во всех отношениях железный аргумент - нож. Им он ударил своего оппонента.

В полицию позвонили прохожие, ставшие свидетелями ЧП.

На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, но участников конфликта не обнаружил. Очевидцы рассказали, что таксист сам увез пострадавшего в больницу. Там росгвардейцы и задержали водителя.

40-летний таксист поведал, что пешеход бросился на него из-за того, что водитель чуть не задел его. Пешеход начал драться первым, и нож мужчина достал в качестве обороны. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранители.