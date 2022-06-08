Украинец в Москве до реанимации избил пенсионера за поддержку спецоперации

В Москве выходец из Киева жестоко избил 84-летнего подполковника только за то, что старик поддерживает военную спецоперацию России на Украине, сообщает Telegram-канал RT.

По информации паблика, пенсионер попал в реанимацию с сотрясением и ушибом мозга, переломом челюсти и множественными синяками. Состояние его тяжелое.

Выяснилось, что нападавший - 57-летний сосед, уроженец Киева с двойным гражданством. Помимо российского гражданства украинец еще имеет и американское.

Отмечается, что родственники избитого мужчины возмущены: обвиняемому грозит максимум 1 год и 6 месяцев условно. Ранее им сообщили, что дело переквалифицировали на менее жесткую статью.