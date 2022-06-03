На бывшего банкира «Татфондбанка» Роберта Мусина завели еще одно уголовное дело

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Следователи считают, что с января 2013 года по декабрь 2016 года Мусин пользовался своими полномочиями в ущерб кредитной организации, извлекая выгоду для себя и иных лиц. Мусин выдал необеспеченные ничем кредиты 35 аффилированным юрлицам. В результате банку был причинен ущерб в размере более 26 млрд рублей.

Свою вину Мусин снова не признает. Он под стражей, у него арестовано имущество на 3,3, миллиарда рублей.

Дело будет изучать и рассматривать Вахитовский суд Казани. Ранее этот же суд признал Мусина виновным по 6 эпизодам злоупотребления полномочиями и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.