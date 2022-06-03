Жители Татарстана смогут получить дома по новой государственной программе

Жители Татарстана могут опробовать возможности новой льготной ипотеки, сейчас они проходят тестовый период, установленный Правительством страны в пилотном режиме.

Речь идет о программе строительства частных жилых домов без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. По таким кредитам ставка будет льготной, как требовал президент Путин, она не превысит 9% годовых. Для Татарстана максимальный размер ипотечного займа составит 6 миллионов.

В последнее время в республике наблюдается рост интереса к жизни за городом. По данным замруководителя Росреестра Татарстана Лилии Бургановой, за 4 месяца 2022 года в республике заключили 13 тысяч ипотечных сделок на земельные участки.