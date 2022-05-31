Известная исполнительница шансона Любовь Успенская жестоко избила соседскую собаку, теперь владельцы животного намерены подать на артистку в суд.

В одном из Telegram-каналов появилась информация об избиении французского бульдога. Животное принадлежит соседке Любови Успенской.

Сообщается, что Успенская с дочкой гуляли около дома, когда из соседского дома выбежал щенок. Успенская зачем-то погналась за ним, забежала в соседский двор и там увидела собаку постарше.

Певица начала избивать животное рукояткой поводка. На помощь своему питомцу выбежала соседка и между женщинами завязалась потасовка со словесными оскорблениями со стороны певицы.