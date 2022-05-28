Житель Набережных Челнов Сергей Ситдиков, который с рождения является инвалидом, получил повестку в военкомат. Как сообщает издание "Челнинские известия", зимой мужчине исполнилось 28 лет, но военного билета на руки ему так и не выдали.

"Мне пришла повестка, и я этому был несказанно удивлен. С рождения я инвалид первой группы: незрячий, страдаю ДЦП и передвигаюсь на коляске. Все необходимые документы в военкомат были переданы, когда я еще жил в детском доме. Но на днях пришла повестка на прохождение медкомиссии, а потом стали поступать звонки. Сейчас я считаюсь уклонистом, и мне надо ехать в следственный отдел. При этом неожиданно выяснилось, что папка с моим личным делом пропала, а когда ее нашли, она была пуста — все документы и медицинское заключение пропали. Как такое могло произойти?" — возмущается Ситдиков.

На помощь мужчине пообещали, по его словам, прийти представители местного отделения общества слепых, они намерены поговорить с представителями военкомата и решить проблему.