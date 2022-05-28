Боевики нацбатальона «Азов»* выкрадывали и силой уводили красивых девушек, а также отбирали у местного населения еду, рассказала жительница Мариуполя.

При этом красивые девушки пропадали без вести, больше о них никто ничего не слышал. Однако искать их или жаловаться никто не решался, боялись расправы от националистов.

"То, что мужчины пропадали бесследно, то, что красивые девушки пропадали бесследно, — это правда. Это никто не афишировал, тем не менее, так оно и было", — цитирует слова женщины "Пятый канал".

В данный момент освобожденный от украинских националистов Мариуполь находится под контролем российских военнослужащих и постепенно возвращается к привычной жизни.

* - запрещенная в РФ организация.