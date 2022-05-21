Разгневанный сельчанин выстрелил в электромонтера

В селе Новосемейкино Красноярского района Самарской области 15 мая мужчина выстрелил в элетромонтера.

По данным следователей, в тот день сотрудник электромонтажной службы занимался заменой опор и монтажом провода в поселке. Его деятельность вызвала резко негативную реакцию у местного жителя, который был не согласен с техникой работ и вообще не видел в них необходимости.

Ремонтник продолжал работать, не обращая внимание на прохожего. В результате тот принес из дома ружье и трижды выстрелил в направлении мужчины. Электромонтер убежал и обратился за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемого заключили под стражу.